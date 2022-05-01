Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'dan Suriyelilere bayram ziyareti Ümit Özdağ'dan Suriyelilere bayram ziyareti 01 Mayıs 2022 Pazar Saat: 22:50 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bayram için ziyaret ettiği bir Suriyeli sığınmacı aile ile olan dikkat çeken diyaloğu paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626ee47b01b09c303b09bbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burcu Esmersoy cüretkâr kıyafetiyle yıllara meydan okudu Polis teknenin yanaşmasına izin vermeyince denize atladı Bayram denetiminde gökten ceza yağdı! Helikopteri çekerken yakalandılar Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği! Gözaltılar var Rus timi pusuya düştü! Sıcak çatışma anları kamerada Korkutan istila! Bu yaz kimse Akdeniz'de çıplak ayak denize giremeyecek Sosyal medya kullanıcısı ATV'nin haberi böyle yalanladı İmparatorun koruyucusu unvanını taşıyan lahit Kocaeli'nde bulundu Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: 10 defa terk edildim 11. kez affetsem caiz mi? .