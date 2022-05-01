Ümit Özdağ'dan Suriyelilere bayram ziyareti

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bayram için ziyaret ettiği bir Suriyeli sığınmacı aile ile olan dikkat çeken diyaloğu paylaştı.

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