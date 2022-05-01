  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ümit Özdağ'dan Suriyelilere bayram ziyareti

Ümit Özdağ'dan Suriyelilere bayram ziyareti

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bayram için ziyaret ettiği bir Suriyeli sığınmacı aile ile olan dikkat çeken diyaloğu paylaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Burcu Esmersoy cüretkâr kıyafetiyle yıllara meydan okudu
Polis teknenin yanaşmasına izin vermeyince denize atladı
Bayram denetiminde gökten ceza yağdı! Helikopteri çekerken yakalandılar
Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği! Gözaltılar var
Rus timi pusuya düştü! Sıcak çatışma anları kamerada
Korkutan istila! Bu yaz kimse Akdeniz'de çıplak ayak denize giremeyecek
Sosyal medya kullanıcısı ATV'nin haberi böyle yalanladı
İmparatorun koruyucusu unvanını taşıyan lahit Kocaeli'nde bulundu
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: 10 defa terk edildim 11. kez affetsem caiz mi? .