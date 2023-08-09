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  4. Ümit Özdağ'dan Türkiye'de toprak satın alan yabancılara çağrı

Ümit Özdağ'dan Türkiye'de toprak satın alan yabancılara çağrı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Çanakkale'deki Zafer Yürüyüşü'nde Türkiye'den toprak alan yabancılara "Aldığınız toprakları istediğimiz fiyata geri alıp Türk milletine iade edeceğiz" diye seslendi.

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