Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'dan Türkiye'de toprak satın alan yabancılara çağrı Ümit Özdağ'dan Türkiye'de toprak satın alan yabancılara çağrı 09 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 14:55 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Çanakkale'deki Zafer Yürüyüşü'nde Türkiye'den toprak alan yabancılara "Aldığınız toprakları istediğimiz fiyata geri alıp Türk milletine iade edeceğiz" diye seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d37eb873f2921ffb0cb4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye’de Melek Yatırımcı Ağı Platformu kuruluyor İşin bilenleri uyardı: Bu araçlarla sıcakta yola çıkmayın! 6 Şubat depremlerinden geriye bunlar kaldı... Forkliftle ATM hırsızlığı kamerada! AK Partili Mamak Belediyesinde iş bırakma eylemi 2. gününde... Ünlü oyuncunun yeni işi şaşırttı 436 TL'lik uyku... Polis de ne yapacağını şaşırdı Prof. Dr. Celal Şengör'ün ''İstanbul depremi'' iddialarına Kandilli Müdürü yanıt verdi Özel hastanede büyük panik! Onlarca hasta tahliye edildi