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Ümit Özdağ'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu: Sığınmacılara Türk pasaportu...

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın sığınmacıların Türk pasaportu aldığına dair iddialarla ilgili video, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

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