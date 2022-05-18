Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Özdağ'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu: Sığınmacılara Türk pasaportu... Ümit Özdağ'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu: Sığınmacılara Türk pasaportu... 18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 20:00 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın sığınmacıların Türk pasaportu aldığına dair iddialarla ilgili video, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6285262553fdc825fb4c7a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt Canlı bomba iki kadın yakalandı Bakan Kurum'dan Salda Gölü paylaşımı Feribotta şoke eden olay! Poğaçayı yedikten sonra gözünü başka bir yerde açtı İstanbul'un burnunun dibinde dev hamam böceği istilası Üniversitede Arap öğrencilerle ülkücüler birbirine girdi Üniversitede Arap öğrencilerle ülkücüler birbirine girdi Marmara Denizi’ne mercan nakli operasyonu kamerada Türk profesör egzamanın ilacını buldu!