Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümit Zileli ekranlara geri dönüyor Ümit Zileli ekranlara geri dönüyor 01 Şubat 2024 Perşembe Saat: 10:46 Güncelleme: 01 Şubat 2024 Perşembe 10:46 Gazeteci Ümit Zileli, 5 Şubat’tan itibaren hafta içi her gün sabah 07.00 ila 10.00 arasında ‘Sabah Pusulası’ programıyla TELE1 ekranlarında olacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bb4c3b226770aaa6092333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kiracı evi ilaçladı; ev sahibinin torunu öldü KADES ile çağırdığı polisi silahıyla vurdu Metroda cinayet! 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı Şanlıurfa'da 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var Bakan Yerlikaya açıkladı: 420 suç örgütü çökertildi Murat Kurum ''depremde 130 bin canımız gitmiş'' dedi ortalık karıştı ''Diyarbakırlı Ramazan Hoca'' öldürüldü! Kilise saldırganlarının emniyetteki görüntüleri paylaşıldı TEM Otoyolu’nda ''ölümcül'' inatlaşma kamerada