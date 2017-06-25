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  3. 25 Haziran 2017 22:45

Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlardan Katara destek

Ummanlı ve Kuveytli vatandaşlar, Katar’ın ekonomisine destek vermek için Doha’ya giriş yaptı.

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Fatihte binanın son katı çöktü: 1 ölü
Fatihte binanın son katı çöktü: 1 ölü
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Taksimde LGBTİ gerginliği
Taksimde LGBTİ gerginliği
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Taksimde Onur Yürüyüşü önlemleri
Taksimde Onur Yürüyüşü önlemleri
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Kapadokyada bayram coşkusu gökyüzünde başladı
Kapadokyada bayram coşkusu gökyüzünde başladı
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2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
2 bin 500 metrede düğün fotoğrafı çektirdiler
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Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü
Çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü