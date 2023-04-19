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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama

İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oksijen tüpü patladı. İlk bilgilere göre patlamanın olduğu bölümde hasar oluştu.

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