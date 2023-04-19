Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama 19 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 16:35 İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oksijen tüpü patladı. İlk bilgilere göre patlamanın olduğu bölümde hasar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643fee1aaba8d53de137c663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da yine beyaz kum skandalı Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti Dört bacaklı doğdu, duyan onu görmeye koştu Vizontele filmi gibi... Araç sahibi hayatının şokunu yaşadı Minik çocuk kabusu yaşadı! Muharrem İnce'yi canlı yayında küplere bindiren soru: ''Saygısızlık bu'' Halk efsanesine defineci tahribatı Altay tankı için geri sayım başladı