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  3. 10 Haziran 2017 11:15

Ümraniye'de, 2B tapulamada ilk ruhsatlı bina temeli atıldı

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından 2B tapulama çalışmalarından sonraki ilk ruhsatlı ek binanın temel atma töreni gerçekleştirildi.

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