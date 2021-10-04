Ümraniye’de peş peşe patlamalar: Binanın duvarı çöktü

Ümraniye’de 2 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangında malzemeler ve piknik tüpünün patlaması paniğe neden oldu.

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