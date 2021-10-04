Anasayfa Video Galeriler Gündem Ümraniye’de peş peşe patlamalar: Binanın duvarı çöktü Ümraniye’de peş peşe patlamalar: Binanın duvarı çöktü 04 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 23:06 Ümraniye’de 2 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangında malzemeler ve piknik tüpünün patlaması paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615b5eab006b09016e7eb5c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fulya Öztürk canlı yayında çileden çıktı: ''Ben buralara bir yerlerimi açarak gelmedim'' Putin'in ''durdurulamaz'' dediği füze denizaltından ateşlendi Selçuk Ural'a 'kıro' tepkisi: Ferdi Tayfur'u arayıp... 2 bin yıllık bedduayı görenler gözlerine inanamıyor İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! Polis gelince ateşe verdiler Eminönü İskelesi'nde bir tarih bulundu İstanbul'a su sağlayan iki baraj kurudu Türkiye'nin en sevimli canlılarının ''drone'' şaşkınlığı kamerada Yeşilçam'ın Sultanı'ndan İmamoğlu'na ''okul'' teşekkürü