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  4. Ümraniye’de peş peşe patlamalar: Binanın duvarı çöktü

Ümraniye’de peş peşe patlamalar: Binanın duvarı çöktü

Ümraniye’de 2 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangında malzemeler ve piknik tüpünün patlaması paniğe neden oldu.

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