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  3. 14 Temmuz 2019 17:29

Ümraniye'de şoförlerin sopalı kavgası kamerada

Ümraniye'de yolcu kapma yarışına girdiği iddia edilen otobüs şoförleri arasında kavga çıktı. Otobüse binen şoförün direksiyon başındaki şoföre sopayla vurduğu anlar yolcuların cep telefonuyla kaydedildi.

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