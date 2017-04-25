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  3. 25 Nisan 2017 14:50

Un yüklü kamyon otobanda devrildi

TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada un yüklü kamyon devrildi. Araç içerisinde kalan sürücü çevreden gelen diğer sürücüler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Akademi ile turizmi bir araya getiren protokol imzalandı
Akademi ile turizmi bir araya getiren protokol imzalandı
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Yrd. Doç. Dr. Demiryol “Trump sonrası iklim değişikliği politikalarında gerileme yaşandı”
Yrd. Doç. Dr. Demiryol “Trump sonrası iklim değişikliği politikalarında gerileme yaşandı”
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Sincar yerle bir edildi
Sincar yerle bir edildi
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Sakaryada bir işyeri uzun namlulu silahlarla tarandı: 1i ağır 3 yaralı
Sakaryada bir işyeri uzun namlulu silahlarla tarandı: 1i ağır 3 yaralı
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Bakan Kaya: Kadının olduğu her yerde merhamet, adalet ve barış da vardır
Bakan Kaya: Kadının olduğu her yerde merhamet, adalet ve barış da vardır
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Kamyon kasasında 60 göçmen yakalandı
Kamyon kasasında 60 göçmen yakalandı