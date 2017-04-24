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  3. 24 Nisan 2017 12:20

Unilever'de 'yönetim kurulu' Y kuşağı gençler

SÜRDÜRÜLEBİLİR Markalar Konferansı'nda (Sustainable Brands), konuşan Unilever Dış İlişkiler Direktörü Ebru Şenel Erim, Unilever'de 2 senedir tamamen Y kuşağından oluşan genç bir yönetim kurulu olduğunu söyledi.

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