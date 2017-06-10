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  3. 10 Haziran 2017 14:15

Üniversite adaylarından LYS yorumu

ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavları(LYS) LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi. Öğrenciler genel olarak soruların kolay olduğunu ancak felsefe sorularını çözerken zorlandıklarını söyledi.

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