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Üniversite hastanesinde ''ölümcül'' koleksiyon

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde çocukların yuttuğu ve yemek borusundan ameliyatla çıkarılan cisimler, aileler duyarlılık kazansın diye hastane koridorundaki panoda sergileniyor.

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