Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversite hastanesinde ''ölümcül'' koleksiyon Üniversite hastanesinde ''ölümcül'' koleksiyon 16 Temmuz 2023 Pazar Saat: 21:35 Güncelleme: 16 Temmuz 2023 Pazar 21:35 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde çocukların yuttuğu ve yemek borusundan ameliyatla çıkarılan cisimler, aileler duyarlılık kazansın diye hastane koridorundaki panoda sergileniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b43870ab12c50d0375da73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale'de büyük orman yangını İstanbul'da korkutan yangın 81 yaşında DGS'ye girdi! Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı 1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar Mustafa Sarıgül'den sosyal medyayı sallayan zam tepkisi Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in bu görüntüleri tepki çekti