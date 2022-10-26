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  4. Üniversite kampüsüne giren ''hırsız ayı'' kamerada

Üniversite kampüsüne giren ''hırsız ayı'' kamerada

Meksika'da bir üniversite kampüsüne giren ayı öğrencisinin çantasını çalarak kayıplara karıştı.

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