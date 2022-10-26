Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversite kampüsüne giren ''hırsız ayı'' kamerada Üniversite kampüsüne giren ''hırsız ayı'' kamerada 26 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 07:40 Meksika'da bir üniversite kampüsüne giren ayı öğrencisinin çantasını çalarak kayıplara karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6358ba2f2ed8e5236638b893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tamire getirilen telefon bomba gibi patladı Tuğba Ekinci leopar desenli ip bikinisi ile yorum yağmuruna tutuldu İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı kamerada Meral Akşener'den yeni transfer sinyali Mesaj attığı kızın kardeşleri sokak ortasında dehşeti yaşattı Bursa'da dehşet: İstedikleri çiftetelliyi ''hemen çalmadı'' diye öldüresiye dövdüler Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çektiği videoyu paylaşmıştı: Sosyal medya fenomeni serbest Petrol firmasında korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi Bahçeli'nin mitingi öncesi AK Partililer ile MHP'liler birbirine girdi