Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversite laboratuvarında feci patlama Üniversite laboratuvarında feci patlama 26 Ekim 2021 Salı Saat: 14:50 Çin'in doğusunda Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing kentindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinin Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'ndeki laboratuvarda patlama meydana geldiği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6177eb87532a75121d054af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Berdan Mardini'nin ''annelik'' açıklamasına eski eşi Fatoş Yelliler'den sert yanıt Yerli aşı Turkovac aşısı için son gönüllüler bekleniyor İstanbul'da scooter faciası! Otobüsün altında sürüklendi Selde kaybolan 15 kişi Gürcistan sınırında aranıyor Kim bu ''Erdoğan'a tuzak kuran başdanışmanlar'' ? Arınç'tan dikkat çeken itiraf: ''O zamanlar baş tacımızdı'' Bahçeli: ''Osman Kavala Soros'un kuryesidir, Gezi'nin kışkırtıcısıdır'' İstanbul'da korku dolu anlar! Öğrenci servisi alev alev yandı İBB tarihinde bir ilk: Görme engelliler KAYS ile rahatça gezebilecek