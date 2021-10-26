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Üniversite laboratuvarında feci patlama

Çin'in doğusunda Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing kentindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinin Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'ndeki laboratuvarda patlama meydana geldiği bildirildi.

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