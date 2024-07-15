Üniversite laboratuvarında korkutan yangın

Kocaeli'de, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki laboratuvarda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri kimyasal madde kokusunda dolayı gaz maskesi ile yangına müdahale etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6694f25a270390a4de082b23" allowfullscreen></iframe>