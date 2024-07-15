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Üniversite laboratuvarında korkutan yangın

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Kocaeli'de, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki laboratuvarda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri kimyasal madde kokusunda dolayı gaz maskesi ile yangına müdahale etti.

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