Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversite laboratuvarında korkutan yangın Üniversite laboratuvarında korkutan yangın 15 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 12:56 Güncelleme: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 12:56 Kocaeli'de, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki laboratuvarda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri kimyasal madde kokusunda dolayı gaz maskesi ile yangına müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6694f25a270390a4de082b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 27 ilde FETÖ'cülere kıskaç: Çok sayıda gözaltı var Dünyanın en yaşlı ve en minik memelisi Türkiye'de bulundu Uzmanı uyardı: Su sebillerinde büyük tehlike Yok böyle bir hırsızlık: Arkadaşının anahtarını kopyalayıp, evini soydu Erdoğan darbe girişimini burada öğrenmişti: Çatışmanın izleri ilk günkü gibi Tatil cennetine kış geldi: Fırtına yıktı geçti Düğün salonu savaş alanına döndü: Yaralılar var Ayşe Ateş: ''Evet, Sinan gazetecileri dövdürdü'' İstanbul'da yasak aşk cinayetle bitti: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü