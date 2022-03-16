Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversite öğrencilerinden tüyleri diken diken eden sürpriz! Üniversite öğrencilerinden tüyleri diken diken eden sürpriz! 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 13:10 Bursa'daki Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin Çanakkale Türküsü performansı tüyleri diken diken etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6231b794e0d60f2add78aac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 44 gözaltı Mahkeme de kabul etti suç köpeğin değil sahibinin! Silah sayıldı! Asena'nın son halini gören tanıyamadı; kocası bile İETT otobüsüne kurşun yağdırdı! İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla büründü Rus SİHA'sı, Ukrayna'nın askeri araçlarını imha etti Kimseye aldırış etmeden bakın neyi çaldı Esenyurt'un sözde ''yardımsever'' ATM faresi suçüstü yakalandı ''Suriyelileri geri göndermeyeceğiz'' diyen Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması