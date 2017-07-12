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  3. 12 Temmuz 2017 21:45

Üniversite öğrencisi genç denizde boğuldu

Antalya'da denize giren üniversite öğrencisi, boğularak yaşamını yitirdi.

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Çocukların oyunu evi kül etti
Çocukların oyunu evi kül etti
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Batman Üniversitesinin eski rektörü FETÖden tutuklandı
Batman Üniversitesinin eski rektörü FETÖden tutuklandı
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Sandalye yüzünden tartıştığı eşini baltayla darp etti
Sandalye yüzünden tartıştığı eşini baltayla darp etti
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Antalyada akaryakıt tankeri evin bahçesine daldı
Antalyada akaryakıt tankeri evin bahçesine daldı
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Başbakan Yıldırımdan muhalefete davet cevabı
Başbakan Yıldırımdan muhalefete davet cevabı
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Atatürk Havalimanında sahipsiz köpek alarmı
Atatürk Havalimanında sahipsiz köpek alarmı