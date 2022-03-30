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  4. Üniversite öğrencisi genç kadın kabusu yaşadı! Görüntüler korkunç

Üniversite öğrencisi genç kadın kabusu yaşadı! Görüntüler korkunç

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi genç kadın kampüste köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan genç kadın, “Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım. Hâlâ onun travmasını yaşıyorum” dedi.

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