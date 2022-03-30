Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversite öğrencisi genç kadın kabusu yaşadı! Görüntüler korkunç Üniversite öğrencisi genç kadın kabusu yaşadı! Görüntüler korkunç 30 Mart 2022 Çarşamba Saat: 11:50 Kocaeli Üniversitesi öğrencisi genç kadın kampüste köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan genç kadın, “Sırt üstü düştüm, yüzüme saldıracaklar sandım. Hâlâ onun travmasını yaşıyorum” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624419d72d123a3316491f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pinhani konseri savaş alanına döndü! Ortalık birbirine girdi İstanbul'da ucuzluk izdihamı! İndirimi duyan koştu Rusya'nın mühimmat deposu havaya uçtu Rusya durmuyor! Ukrayna sabaha kadar bombalandı Karadeniz'deki doğal gaz için tarihi gelişme Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi ? İstanbul'da dehşet! Eşi ve komşusunu katledip, intihar etti Instagram fenomeni Taha Duymaz'a bıçaklı saldırı İlber hoca Türk siyasi tarihindeki en kötü siyasetçisini açıkladı