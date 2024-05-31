  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu

Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu

Zonguldak'ta KYK yurdunda kalan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi odasının tuvaletinde ölü bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi
Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi
İstanbul'da kar maskeli cinayet: Kurşun yağmuruna tuttular
İstanbul'da kar maskeli cinayet: Kurşun yağmuruna tuttular
Fabrikada gıda zehirlenmesi: 24 işçi hastanelik oldu
Fabrikada gıda zehirlenmesi: 24 işçi hastanelik oldu
Yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı
Yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı
18 yıllık cinayet çözüldü; kayıp olarak aranıyordu, katili en yakın arkadaşı çıktı
18 yıllık cinayet çözüldü; kayıp olarak aranıyordu, katili en yakın arkadaşı çıktı
Kocaeli'de düğüne polis baskını: Gelin 14, damat 15 yaşında...
Kocaeli'de düğüne polis baskını: Gelin 14, damat 15 yaşında...
Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada
Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada
Alex de Souza'dan 2 yıllık imza
Alex de Souza'dan 2 yıllık imza