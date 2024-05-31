Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 07:25 Zonguldak'ta KYK yurdunda kalan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi odasının tuvaletinde ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66595144e576db4c0100b453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi İstanbul'da kar maskeli cinayet: Kurşun yağmuruna tuttular Fabrikada gıda zehirlenmesi: 24 işçi hastanelik oldu Yazar Aşkım Kapışmak gözaltına alındı 18 yıllık cinayet çözüldü; kayıp olarak aranıyordu, katili en yakın arkadaşı çıktı Kocaeli'de düğüne polis baskını: Gelin 14, damat 15 yaşında... Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada Alex de Souza'dan 2 yıllık imza