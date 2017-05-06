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  3. 06 Mayıs 2017 01:20

Üniversite şenliğinde korkunç kaza

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenlik alanına kurulan lunaparktaki ranger bir anda alev alınca, yaklaşık 40 kişi korku dolu anlar yaşadı.

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13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
13. İletişim Ödülleri sahiplerini buldu
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Şişlide Hıdırellez coşkusu
Şişlide Hıdırellez coşkusu
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Şişlide Hıdırellez coşkusu
Şişlide Hıdırellez coşkusu
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Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması
Ahırkapıda coşkulu Hıdırellez kutlaması
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Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler
Otel odasındaki cinayeti dakikalar içerisinde işlemişler
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4 yaşındaki çocuğun feci ölümü
4 yaşındaki çocuğun feci ölümü