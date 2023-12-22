Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar 22 Aralık 2023 Cuma Saat: 10:25 Güncelleme: 22 Aralık 2023 Cuma 10:25 Çekya'nın başkenti Prag'da üniversitede düzenlediği silahlı saldırıda 14 kişiyi öldüren saldırganın, geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658539fa9e5c1830dc070a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü Bir uluslararası uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı Şantajla suçlanan Batuhan Karacakaya hakkında hapis istemi Son yağışlar da fayda etmedi! Van Gölü'nde vahim manzara Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu daha Türkiye'den çıktı Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha Kızıl Goncalar'ın bu sahnesi olay oldu; inceleme başlatıldı