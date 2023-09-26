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Üniversiteden ''kadavra gönüllüsü'' ilanı

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Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi TIP eğitimi gören öğrenciler için insan kadavrası gönüllüsü arıyor.

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