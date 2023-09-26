Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversiteden ''kadavra gönüllüsü'' ilanı Üniversiteden ''kadavra gönüllüsü'' ilanı 26 Eylül 2023 Salı Saat: 14:10 Güncelleme: 26 Eylül 2023 Salı 14:10 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi TIP eğitimi gören öğrenciler için insan kadavrası gönüllüsü arıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6512bc21eac6854c1e23a773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeşil altını! Köyde keşfedildi kilosu 20 bin TL'den satılıyor O Türkiye'nin Ferrari'sine süspansiyon taktıran bilgesi İstanbul'da güpegündüz eli bıçaklı dehşet! Bebek sahilinde 2 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuralını bozmadı Dilan Polat isyan etti: ''Ne isteniyor, öleyim mi ?'' Lunaparkta korku dolu anlar kamerada Kilosu 300 lira! Kebapçıların vazgeçilmez baharatında hasat başladı Gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz hayatını kaybetti