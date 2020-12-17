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  3. 17 Aralık 2020 13:10

''Üniversiteler fuhuş evidir'' sözleri için çok sert yanıt

Akit TV'de katıldığı canlı yayında üniversiteler fuhuş evleridir diyen Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Fatih Altaylı'dan çok sert bir yanıt geldi.

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