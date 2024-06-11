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  4. Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım

Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım

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Başkent Üniversitesi öğrencileri Merve Nur Aklan ve Zelal Önay bitirme ödevi olarak başladıkları projede TÜBİTAK'ın da desteğini alarak sağlıkta çığır açacak bir adım atmayı başardı...

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