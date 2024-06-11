Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım

Başkent Üniversitesi öğrencileri Merve Nur Aklan ve Zelal Önay bitirme ödevi olarak başladıkları projede TÜBİTAK'ın da desteğini alarak sağlıkta çığır açacak bir adım atmayı başardı...

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