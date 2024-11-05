Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversiteli gençler Türkiye'nin ilk otonom Formula aracını üretti Üniversiteli gençler Türkiye'nin ilk otonom Formula aracını üretti 05 Kasım 2024 Salı Saat: 14:15 Güncelleme: 05 Kasım 2024 Salı 14:15 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 18 kişilik ekip, 'otonom formula aracı' üretmeyi başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6729fe6d32727c28930afad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg, Caparov da Erdoğan'a at hediye etti TÜPRAŞ'ta patlama sesi sonrası duman yükseldi Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen vaka: Vücudunun yarısı kesildi Türkiye’de üretilen en büyük lüks mega yat Haliç’e geldi ''Doğanın çöpçüsü'' kara akbabalar leş üzerinde keşif uçuşu yaparken görüntülendi Yerin 20 metre altındaki kayadan oyma müzede, yüzlerce yıllık seramik ve çömlekler sergileniyor Fren arızasıyla kaza yapıp, 'ayıplı' çıkan cipe, 'misliyle değişim' kararı Kızıl Goncalar'da Sadi, Cüneyd Efendi'yi öptüğü sahne ortalığı karıştırdı Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi