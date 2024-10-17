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  4. Üniversiteli kızlara taciz kamerada: ''Ailem var, yalvarıyorum yapma''

Üniversiteli kızlara taciz kamerada: ''Ailem var, yalvarıyorum yapma''

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üniversite öğrencisi 2 kızı otomobil ile takip edip, taciz ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

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