Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversiteli kızlara taciz kamerada: ''Ailem var, yalvarıyorum yapma'' Üniversiteli kızlara taciz kamerada: ''Ailem var, yalvarıyorum yapma'' 17 Ekim 2024 Perşembe Saat: 17:36 Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üniversite öğrencisi 2 kızı otomobil ile takip edip, taciz ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671120e37f8ebe0bea0279d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de olaylı İsrail protestosu: Çok sayıda polis yaralandı Videoda kadının irkildiği görülünce... Kaldırımda tacize tutuklama Hastanede kadın doktora kadın şiddeti: Önce taciz edip, sonra saldırdılar Danla Bilic ölümden döndü Bir ilde daha obruk paniği: 15 metrelik dev çukurlar tedirgin etti Suriye sınırına deprem konutu inşa ediliyor Burası Vahşi Batı değil, Türkiye'nin 400 yıllık sır köyü... İstanbul'da devlet hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi Kreşte uyuyan bebeğe şiddet kamerada