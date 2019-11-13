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  3. 13 Kasım 2019 21:55

Üniversiteli kızları taciz eden sapık kamerada

Bursa'da yurt önlerinde üniversiteli kızlara sözlü tacizde bulunan ve cinsel organını gösteren sapık tutuklandı. Sapığın kız öğrencileri takip ettiği anlar kameraya yansıdı.

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