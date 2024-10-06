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Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok

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Van'da üniversite öğrencisi Rojin'i arama çalışmaları 9'uncu gününde devam ediyor. Ekipler, İskele Sahil tarafına doğru aramalarını yoğunlaştırdı.

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