Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok Üniversiteli Rojin'den 9 gündür iz yok 06 Ekim 2024 Pazar Saat: 13:05 Güncelleme: 06 Ekim 2024 Pazar 13:05 Van'da üniversite öğrencisi Rojin'i arama çalışmaları 9'uncu gününde devam ediyor. Ekipler, İskele Sahil tarafına doğru aramalarını yoğunlaştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670260ffb5f6f990070fe9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşine çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı ''Pala Dayı'' 4 bin euroluk teklifi elinin tersiyle itti Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti Sınır ötesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Ters yönde ölüm yarışı: Feci şekilde hayatını kaybetti Alarm zillerinin çaldığı kuş cennetinde yüreklere su serpen görüntü Tarihi köyde 5 bin yıllık insan iskeleti bulundu Aşiret düğününde takı yarışı: Geline kilo kilo altın, damada deste deste para DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı