Üniversiteliler minik depremzedeler için seferber oldu
30 Mart 2019 16:50
Üniversiteliler minik depremzedeler için seferber oldu
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaşanan 5.5 büyüklüğündeki deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle öğrenciler okullarına gidemezken, PAÜ öğrencileri minik depremzedeler için seferber oldu. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Acıpayam’da meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremden sonra iyileştirme çalışmalarına katılarak, İnsani Yardım Vakfı (İHH)...