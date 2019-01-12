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  3. 12 Ocak 2019 15:55

Üniversiteliler topladıkları kitapları köy okuluna bağışladı

Elazığ’da geçtiğimiz aylarda düzenlenen kitap fuarında başlattıkları kampanya kapsamında 3 bin kitap toplayan üniversite öğrenciler, o kitapları bir köy okuluna bağışladı. Elazığ Belediyesi koordinesinde Gelecek Fuarcılık kapsamında düzenlenen kitap fuarında üniversite öğrencileri örnek bir çalışma yaptı. Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesinden 6 öğrenci sosyal projeleri kapsamında...

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