Üniversiteliler topladıkları kitapları köy okuluna bağışladı
12 Ocak 2019 15:55
Üniversiteliler topladıkları kitapları köy okuluna bağışladı
Elazığ’da geçtiğimiz aylarda düzenlenen kitap fuarında başlattıkları kampanya kapsamında 3 bin kitap toplayan üniversite öğrenciler, o kitapları bir köy okuluna bağışladı. Elazığ Belediyesi koordinesinde Gelecek Fuarcılık kapsamında düzenlenen kitap fuarında üniversite öğrencileri örnek bir çalışma yaptı. Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesinden 6 öğrenci sosyal projeleri kapsamında...