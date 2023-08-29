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Üniversitelilerin kiralık ev telaşı başladı

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Üniversitelerde kayıt döneminin başlamasıyla İstanbul'da kiralık ev hareketliliği arttı. Ev sahiplerinin kısa dönem oturacakları ve tahliye konusunda sorun çıkarmayacakları düşüncesiyle öğrencileri tercih etmeye başladığı belirtiliyor.

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