Anasayfa Video Galeriler Gündem Üniversitelilerin kiralık ev telaşı başladı Üniversitelilerin kiralık ev telaşı başladı 29 Ağustos 2023 Salı Saat: 17:10 Güncelleme: 29 Ağustos 2023 Salı 17:10 Üniversitelerde kayıt döneminin başlamasıyla İstanbul'da kiralık ev hareketliliği arttı. Ev sahiplerinin kısa dönem oturacakları ve tahliye konusunda sorun çıkarmayacakları düşüncesiyle öğrencileri tercih etmeye başladığı belirtiliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64edfc4d4eea1777e43225b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Melis Sezen kendinden geçti: Kenan Doğulu konserinde böyle dans etti Mazot yok, elektrik yok! Muşlu çiftçi, tarlasına böyle su çekiyor Kargo etiketlerine dikkat! Kişisel bilgileriniz çalınmış olabilir İnşaatta cesedi bulunan genç kızın sevgilisinden korkunç itiraflar! Bitlis'te korkutan patlama İstanbul'da eli bıçaklı psikopat dehşeti kamerada Mezarlığa atılmış poşetten bebek cesedi çıktı İşte Türkiye'nin sinsi pandemisi! Vaka sayısı korkunç boyutta İstanbul'da ev sahibinden genç kiracısına iğrenç taciz kamerada