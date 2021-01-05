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  3. 05 Ocak 2021 14:45

Üniversitelilerin yılbaşı gecesi kabusla bitti!

İStanbul'da yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla birlikte bir evde parti yapan 23 yaşındaki genç kız, arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle karıştırıp içtikten sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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