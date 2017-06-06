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  3. 06 Haziran 2017 15:45

Unkapanı Köprüsünde intihar girişimi

Unkapanı Köprüsü’nde psikolojik sorunları olan bir adam intihara kalkıştı. İntihar girişiminde bulunan vatandaşı deniz polisi kurtardı.

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