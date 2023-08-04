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Ünlü deprem uzmanından umut veren açıklama

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Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal depremlerin önceden tespiti konusunda umutlandıran bir açıklama yaptı.

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