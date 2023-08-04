Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü deprem uzmanından umut veren açıklama Ünlü deprem uzmanından umut veren açıklama 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 14:50 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 14:50 Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal depremlerin önceden tespiti konusunda umutlandıran bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cce60726a2c253710872a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü ''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...'' Erdoğan yerel seçim startını verdi Elon Musk'tan Twitter'a bir yenilik daha; testler başladı İstanbul'da bir kadın cinayeti daha Güpe gündüz dehşet! Kız çocuklarını tekme tokat dövdüler ''Kızarlar diye korkuyorum'' deyip terliklerini çıkardı TIR'lardaki kaçak göçmenlerle mücadelede yeni yöntem bu oldu Bu SMS'e dikkat: ''Ceza dosyanızın son günüdür!''