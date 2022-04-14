Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu'nun Suriyelilerle ilgili çıkışı olay oldu

Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6257e053e4ea2b319b201467" allowfullscreen></iframe>