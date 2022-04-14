Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu'nun Suriyelilerle ilgili çıkışı olay oldu Ünlü ekonomist Murat Muratoğlu'nun Suriyelilerle ilgili çıkışı olay oldu 14 Nisan 2022 Perşembe Saat: 11:50 Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam eden Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak ünlü ekonomist Murat Muratoğlu, canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6257e053e4ea2b319b201467" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti Türkiye'yi şoke eden hırsızlıkta korkulan oldu! Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbulluların uykusunu kaçıracak uyarı Skandal görüntüler! Bakan, sekreteriyle bakanlıkta sarmaş dolaş yakalandı Bugün Türkiye'de bir kadın daha katledildi! 22 yaşında 2 çocuk annesiydi... Amerika'da polis siyahi genci katletti! Korkunç anlar kamerada Bakan Soylu'nun bu sözleri ortalığı karıştırdı! Ümit Özdağ'dan çok sert tepki Muğla'da yüreklerin ağızlara geldi an... Paraşütçünün ölümden döndüğü anlar kamerada İmamoğlu: ''Bugünlerde günlerce Atatürk ile dertleşmek isterdim''