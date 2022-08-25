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Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu YouTube üzerinden katıldığı canlı yayında talihsiz anlar yaşadı. Bir anda kendisini yerde bulan Şatıroğlu izleyicilerini korkuttu.

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