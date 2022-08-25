Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, ekonomiyi anlatırken koltuktan düştü 25 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 10:41 Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu YouTube üzerinden katıldığı canlı yayında talihsiz anlar yaşadı. Bir anda kendisini yerde bulan Şatıroğlu izleyicilerini korkuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630727c53c3ca36f186367c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara 'da DEAŞ operasyonu: 13 şahıs yakalandı İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı FSM Köprüsü, Ukrayna için ışıklandırıldı Yine define kazısı yine facia! 15 metrelik kuyuda can verdiler Rusya, tren istasyonuna saldırdı: 22 ölü, 50 yaralı! İstanbul TEM Otoyolu'ndaki korkunç kaza: 5 kişi öldü İstanbul'da dün gece... Şimşekler geceyi gündüze çevirdi İstanbul'da gece yarısı mahalleli ünlü iş adamının evini bastı Şırnak'ta aile katliamı: Eşini ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü