Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü fenomen 4 erkeğin saldırısına uğradı: O anlar saniye saniye kamerada Ünlü fenomen 4 erkeğin saldırısına uğradı: O anlar saniye saniye kamerada 05 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 09:55 Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan ve paylaştığı videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, trafikte saldırıya uğradı: Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636608e59daa6d324d1d3743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler ilk kez paylaşıldı: İşte Togg'un üretim aşamaları Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Küçük çocuğu sokak ortasında sopayla dövdü Sosyal medya alev aldı: Serenay Sarıkaya'dan mini etekli roman havası İzmir'deki depreme uykuda yakalan aile böyle uyandı: İşte o anlar... Bu araca dikkat: Herkes hız radarı sanıyor ama değil! 2.815 TL ceza kesiyor Bergüzar Korel doğum anlarını paylaştı TOGG'da verdiği tepkiler viral olmuştu! Fulya Öztürk sessizliğini bozdu Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada TikTok fenomeninden mide bulandıran paylaşım! Beğeni uğruna bunu da yaptılar