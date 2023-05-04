Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü fenomen İstanbul sokaklarını karıştırdı Ünlü fenomen İstanbul sokaklarını karıştırdı 04 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 09:55 Dünyanın dört bir yanında danslarıyla olay olan sosyal medya fenomeni Noel Robinson’un İstanbul sokaklarındaki dans şovu ortalığı karıştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645356e1e0e5c73109718813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uğur Dündar'dan Muharrem İnce'ye canlı yayında zor soru Mayıs ayında kar sürprizi... Her yer bembeyaz oldu! Kılıçdaroğlu yeni seçim şarkısını paylaştı Özgür Özel'den rest: ''AKP Öcalan'ı defalarca serbest bırakmak istedi'' Kılıçdaroğlu reklamı yine 12'den vurdu PKK'lı teröristlerin teslim olma anı kamerada İstanbul'da lokanta basan kadın ortalığı birbirine kattı Mansur Yavaş'tan Alpay Özalan'a: ''Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir Milletvekili var'' İstanbul Ömerli Barajı'nda korku dolu anlar, mahsur kalan aile böyle kurtarıldı