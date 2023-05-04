Ünlü fenomen İstanbul sokaklarını karıştırdı

Dünyanın dört bir yanında danslarıyla olay olan sosyal medya fenomeni Noel Robinson’un İstanbul sokaklarındaki dans şovu ortalığı karıştırdı.

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