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Ünlü futbolcu sahada bir anda yere yığıldı

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Meksika ekibi Tigres forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Andre-Pierre Gignac, Santos Laguna mücadelesinde rakibinin uzaklaştırmak istediği top kafasına gelince bir anda yere yığıldı.

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