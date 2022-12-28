Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü futbolcu sahada bir anda yere yığıldı Ünlü futbolcu sahada bir anda yere yığıldı 28 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 15:00 Güncelleme: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:00 Meksika ekibi Tigres forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Andre-Pierre Gignac, Santos Laguna mücadelesinde rakibinin uzaklaştırmak istediği top kafasına gelince bir anda yere yığıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ac2fee7fcbdf63ff4119d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otelde dehşet! Elinde çift silahla lobiye inip ateş etti Profesör konum gösterip uyardı: ''6.0 üzeri deprem bekliyoruz'' İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada Uzman çavuştan eşine şiddet! Polise yakalandı, rehin aldı ''Mehmet Beycikler'' kredi peşinde koşsun, bakın o ne yaptı! Yüksekova’da araçlar buz tuttu Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı Bıçak zoruyla gaspa uğrayan genç kız polisi şoke etti Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi