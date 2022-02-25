Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü gazetecinin Ukrayna-Rusya yorumu olay oldu Ünlü gazetecinin Ukrayna-Rusya yorumu olay oldu 25 Şubat 2022 Cuma Saat: 11:00 Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesini değerlendiren gazeteci Kadri Gürsel'in ''Türkiye'nin bu yeni döneme verebileceği en kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir'' demesi konuğu İsmail Saymaz'ı şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62188c9693a321170d650923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Putin'in emrindeki Çeçenler ''ezan okuyup'' Rus ordusunun yanında işgale gitti Sosyal medyada mide bulandıran paylaşım: ''Kocalarınıza sahip çıkın'' Putin vuruyor, dünya izliyor! Kiev yerle bir oldu! Görüntüler korkunç Nagehan Alçı açık açık saçmaladı: ''Ukraynalılar gelince de itiraz edecek misiniz?'' Ukraynalı babanın kızına son bakışı yürekleri sızlattı Dünya, Ukraynalı askerlerin son sözlerini konuşuyor Yeni şarkısı ile olay olan Tarkan'dan ''Geççek'' paylaşımı Rusya'daki savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı bin 700'ü aştı Mahkum'a damgasını vuran ''çıkar telefonunu'' sahnesi