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  4. Ünlü gazetecinin Ukrayna-Rusya yorumu olay oldu

Ünlü gazetecinin Ukrayna-Rusya yorumu olay oldu

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesini değerlendiren gazeteci Kadri Gürsel'in ''Türkiye'nin bu yeni döneme verebileceği en kararlı reaksiyon iktidar değişikliğidir'' demesi konuğu İsmail Saymaz'ı şaşırttı.

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