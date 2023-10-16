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Ünlü grubun gitaristinin eski sevgilisinden şiddet iddiası

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Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, Can Tunaboylu'nun kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

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