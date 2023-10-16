Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü grubun gitaristinin eski sevgilisinden şiddet iddiası Ünlü grubun gitaristinin eski sevgilisinden şiddet iddiası 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 16:20 Güncelleme: 16 Ekim 2023 Pazartesi 16:20 Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, Can Tunaboylu'nun kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652d38a609b3257bf1617003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel halk otobüslerine ''Ücretsiz yolcu taşımayacağız'' yazısı asıldı Türk-İş'ten asgari ücret komisyonu kararı Skandal! Küçücük çocuklara nişan yaptılar 5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı Yok böyle bir dolandırıcılık! Altın diye bakın ne sattı AK Partili Mamak Belediyesi'nde işçi kıyımı Düğün mü, savaş mı ? Ortalık birbirine girdi İstanbul trafiğinde tarihe geçen hırsızlık iddiası Kore gazisine otomobili için servet teklif ettiler, kabul etmedi