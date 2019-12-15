  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Aralık 2019 18:00

Ünlü hocadan tartışma yaratacak sözler !

Uzun yıllar boyunca Kanal 7'de program yapan ve bazı gazetelerde yazılar yazan Cevat Akşit'in söyledikleri tartışma konusu oldu.

Video Galeri
Bakan Soylu'dan dikkat çeken ''Las Tesis'' mesajı
Bakan Soylu'dan dikkat çeken ''Las Tesis'' mesajı
Video Galeri
Güldür Güldür ekibinden senaristlere ''kadın'' göndermesi
Güldür Güldür ekibinden senaristlere ''kadın'' göndermesi
Video Galeri
''Gürültü yapmayın, uyuyamıyorum'' dedi dehşeti yaşadı !
''Gürültü yapmayın, uyuyamıyorum'' dedi dehşeti yaşadı !
Video Galeri
Şeyma Subaşı'dan yeni açıklamalar! Olay oldu!
Şeyma Subaşı'dan yeni açıklamalar! Olay oldu!
Video Galeri
7 yaşındaki çocuğa hücre işkencesi !
7 yaşındaki çocuğa hücre işkencesi !
Video Galeri
İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama !
İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM