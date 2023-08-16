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Ünlü ilan sitesi hakkında para cezası talebi

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Rekabet Kurulu'nca ''piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma'' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ''sahibinden.com'' şirketine idari para cezası verilmesi istendi.

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