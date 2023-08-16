Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü ilan sitesi hakkında para cezası talebi Ünlü ilan sitesi hakkında para cezası talebi 16 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 14:00 Güncelleme: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:00 Rekabet Kurulu'nca ''piyasadaki hakim durumu kötüye kullanma'' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ''sahibinden.com'' şirketine idari para cezası verilmesi istendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64dcac50c3d8ae057704fe63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metrobüs fena karıştı! Yumruk yumruğa kavga kamerada Altından fay hattı geçen il ve ilçe sayısı açıklandı Bartın'da sel sonrası topraktan tarih fışkırdı! İstanbul'da kaybolan köpek Edirne'de bulundu Tarla fareleri 40 bin dönüm alanda ürün bırakmadı! Ankara'da enişte dehşeti: İki kayınbiraderini öldürdü Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti Bolu'da orman yangını Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi