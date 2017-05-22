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  3. 22 Mayıs 2017 14:45

Ünlü iş adamının evine giren hırsızlar kamerada

Bakırköy'de oturan iş adamı Dinçer Azaphan'ın evine girerek ziynet eşyası ve para çalan 3 hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde hırsızların apartmana girdiği ve ellerinde eşyalarla çıktıkları anlar yer alıyor.

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