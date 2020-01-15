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  3. 15 Ocak 2020 17:40

Ünlü iş adamının havuzuna helikopterden domuz attılar!

Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın tatil beldesi Punta del Este'de giyim markası sahibi milyoner Federico Alvarez Castillo'nun yazlığındaki havuza bir helikopterden canlı canlı domuz attılar.

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