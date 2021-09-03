  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı

Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Bülent Eczacıbaşı'nın korumaları bellerindeki silahlarla komşu şantiyeyi bastığı görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi
Aranan FETÖ'cü Türkiye'ye girerken yakalandı
1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı
Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti
20 bin öğretmen ataması yapıldı
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı
İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var !
AK Parti ''Z Kuşağı'' için ''trollemeye'' başladı
10 ilde FETÖ operasyonu