Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı 03 Eylül 2021 Cuma Saat: 13:31 Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Bülent Eczacıbaşı'nın korumaları bellerindeki silahlarla komşu şantiyeyi bastığı görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6131f9810e32986d630e48d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi Aranan FETÖ'cü Türkiye'ye girerken yakalandı 1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti 20 bin öğretmen ataması yapıldı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var ! AK Parti ''Z Kuşağı'' için ''trollemeye'' başladı 10 ilde FETÖ operasyonu