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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ -CANLI
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  3. 15 Temmuz 2017 22:15

Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anma törenine katıldı.

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Ankara Emniyet Müdürü 15 Temmuzdaki anonsu tekrarladı
Ankara Emniyet Müdürü 15 Temmuzdaki anonsu tekrarladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde
Video Galeri
Sela okurken saldırıya uğramıştı, o geceyi yeniden anlattı
Sela okurken saldırıya uğramıştı, o geceyi yeniden anlattı
Video Galeri
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akan insan seli havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsüne akan insan seli havadan görüntülendi
Video Galeri
Fatih Terim tartışmaya böyle gelmiş
Fatih Terim tartışmaya böyle gelmiş
Video Galeri
15 Temmuz temalı canlı resim havadan görüntülendi
15 Temmuz temalı canlı resim havadan görüntülendi