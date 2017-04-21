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  3. 21 Nisan 2017 15:50

Ünlü ısıtıcı markasının icra ihalesinde silahlı çatışma çıktı: 2 yaralı

Türkiye’nin önde gelen ısıtıcı markalarından UFO’nun icradan satılan fabrika binaları için dün düzenlenen ihale sırasında silahlı çatışma çıktı.

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