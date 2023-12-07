Anasayfa Video Galeriler Gündem Ünlü kadın spiker canlı yayında çok kötü yakalandı Ünlü kadın spiker canlı yayında çok kötü yakalandı 07 Aralık 2023 Perşembe Saat: 14:25 Güncelleme: 07 Aralık 2023 Perşembe 14:25 BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, canlı yayına girerken rejiye yaptığı el hareketi canlı yayına yansıyınca ortalık karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6571abb4bfe208e9bc0ea1a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail yine mülteci kamplarını bombaladı İstanbul'da büyük yangın Çocuklarını İETT otobüsünde unuttuklarını sonra farkettiler Erdoğan Yunanistan'da açıkladı: ''Yeni bir dönem başlıyor'' Türkiye'nin masmavi gizli cennetleri çamurla doldu Bir ünlü oyuncu daha yerel seçimler için aday adayı oldu İstanbul'da trafiğin ambulans umursamaz magandası kamerada Asrın felaketi sonrası konteyner kentten ağlatan görüntüler Amatör balıkçı, depreme denizin altında yakalandı