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  4. Ünlü kadın spiker canlı yayında çok kötü yakalandı

Ünlü kadın spiker canlı yayında çok kötü yakalandı

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BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, canlı yayına girerken rejiye yaptığı el hareketi canlı yayına yansıyınca ortalık karıştı.

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